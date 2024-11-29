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        Muğla'da kamyonetin istinat duvarına çarptığı kazada 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:22
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        Muğla'da kamyonetin istinat duvarına çarptığı kazada 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Hasan (35), Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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