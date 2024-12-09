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        Marmaris'te sağanak etkili oldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:24
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        Marmaris'te sağanak etkili oldu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine neden oldu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

        Turunç ve İçmeler Mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı, oluşan erozyonda bazı ağaçlar da yola devrildi. Turunç ve İçmeler arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Marmaris-Menteşe kara yolunun yamaç kesimlerinden de kaya parçaları düştü. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçede metrekareye 182 kilogram yağış düştü.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

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