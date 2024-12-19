Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla ve İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla ve İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Muğla'nın Yatağan ilçesi ile İzmir'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 480 bin boş makaron, 172 bin 140 dolu makaron, 390 kilogram kıyılmış tütün, 122 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek, 83 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 62 bin 900 doldurulmuş makaron, 205 kesilmiş bandrol, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 6 sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşa destek sağlanıyor
        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşa destek sağlanıyor
        Bodrum FK'da keyifler yerinde
        Bodrum FK'da keyifler yerinde
        Muğlaspor'da Sportif Direktör Özkan gitti
        Muğlaspor'da Sportif Direktör Özkan gitti
        Fethiye Kalesi kazısından çıkan buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutu...
        Fethiye Kalesi kazısından çıkan buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutu...
        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulundu
        Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulundu