Muğla ve İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile İzmir'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 480 bin boş makaron, 172 bin 140 dolu makaron, 390 kilogram kıyılmış tütün, 122 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek, 83 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 62 bin 900 doldurulmuş makaron, 205 kesilmiş bandrol, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 6 sigara sarma makinası ele geçirildi.