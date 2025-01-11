Muğla'da kasten orman yakma suçundan aranan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, kasten orman yakma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, kasten orman yakma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında kasten orman yakma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 100 bin lira adli para cezası bulunan A.S'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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