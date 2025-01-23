Muğla'da gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi

Eve düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 298 bin lira olduğu belirtilen 432 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yerkesik Mahallesi'nde E.Y'nin ikametinde kozmetik malzemeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak kozmetik ürünlerin ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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