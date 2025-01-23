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        Muğla'da gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak kozmetik ürünlerin ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:58
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        Muğla'da gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak kozmetik ürünlerin ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yerkesik Mahallesi'nde E.Y'nin ikametinde kozmetik malzemeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 298 bin lira olduğu belirtilen 432 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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