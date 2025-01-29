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        Ortaca'da turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Turizm, Tanıtım ve Geliştirme" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:05
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        Ortaca'da turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Turizm, Tanıtım ve Geliştirme" toplantısı düzenlendi.

        Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

        Planlanan fuar, festival ve organizasyonlar hakkında katılımcılara bilgi verildi ve kentteki turizm tesislerinde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        Toplantıda, ilçe turizm kurulunun kurulması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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