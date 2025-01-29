Ortaca'da turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Turizm, Tanıtım ve Geliştirme" toplantısı düzenlendi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Turizm, Tanıtım ve Geliştirme" toplantısı düzenlendi.
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi.
Planlanan fuar, festival ve organizasyonlar hakkında katılımcılara bilgi verildi ve kentteki turizm tesislerinde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, ilçe turizm kurulunun kurulması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.