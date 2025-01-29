Ortaca'da turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi

Planlanan fuar, festival ve organizasyonlar hakkında katılımcılara bilgi verildi ve kentteki turizm tesislerinde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

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