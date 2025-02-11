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        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:47
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        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Akyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.C'nin evinde el yapımı sahte ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 Anason yağı, 4 içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 av tüfeği fişeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan haç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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