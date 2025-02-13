Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu

Planlamanın ardından ölen kişinin alınan böbrekleri ve karaciğeri, 2 hastaya nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Nakil için hastane yetkilileri ile Acıbadem İzmir Kent Hastanesi görevlileri arasında gerekli görüşmeler yapıldı.

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