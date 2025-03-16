Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 31-27 mağlup etti.
Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi ekip, 18-11 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Muğla temsilcisi, salondan 31-27 galip ayrıldı.
Sezonda play-off mücadelesine lider başlayacak Yalıkavakspor, 19-21 Nisan’daki ilk turda Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak.
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