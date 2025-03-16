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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:40
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 31-27 mağlup etti.

        Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi ekip, 18-11 önde bitirdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Muğla temsilcisi, salondan 31-27 galip ayrıldı.

        Sezonda play-off mücadelesine lider başlayacak Yalıkavakspor, 19-21 Nisan’daki ilk turda Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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