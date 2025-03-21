Datça'da vatandaşlara biberiye, defne, harnup ve badem fidesi dağıtıldı

Kaymakam Murat Atıcı da namaz sonrası etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara bin fidan dağıtıldı.

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