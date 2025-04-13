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        Muğla'da denize düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:51
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        Muğla'da denize düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Enver Gencel'in (62) Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.

        Gencel'in bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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