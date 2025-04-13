Muğla'da denize düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Enver Gencel'in (62) Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.
Gencel'in bulunması için çalışmalar sürüyor.
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