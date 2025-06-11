Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalara Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.
Yerleşim yerlerine de yaklaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
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