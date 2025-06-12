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        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde bahçede bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:13
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        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bahçede bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

        Cumalı Mahallesi'nde Hayal Kayan ve arkadaşları, badem bahçesinde bir yaban keçisinin bitkin halde olduğunu fark etti.

        Keçiyi güvenli bir alana taşıyan Kayan ve arkadaşları, durumu Datça Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, hayvanı teslim aldı.

        Yapılan incelemede keçinin yaralı olmadığı, başka bir hayvandan kaçarken yorgun düşmüş olabileceği tespit edildi.

        Gerekli bakım ve kontrollerin ardından keçinin doğal ortamına geri bırakılacağı belirtildi.

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