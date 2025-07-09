Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan Kaymakam Akkaya'ya ziyaret

Başkan Karaca, Fethiye için işbirliği içinde güzel hizmetler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Karaca ile beraberindekiler, Kaymakam Akkaya'ya görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarette, Karaca'ya, Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli, Veli Uysal ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal eşlik etti.

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