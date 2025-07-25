Muğla'da park halindeki iki otomobil ve bir elektrikli bisiklet yandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki iki otomobil ve bir elektrikli bisiklette çıkan yangın söndürüldü.

Terzi Aliler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yan yana park halindeki 20 DR 823 ve 34 MRH 23 plakalı iki otomobil ile bir elektrikli bisiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Park halindeki araçlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ortaca Grup Amirliği ekipleri alevlere 4 itfaiye aracı ile müdahale etti.

Olası patlama ihtimaline karşı polis ekipleri de Atatürk Caddesi'ne güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Mehmet Andaç, "Ben evden çıkmıştım festival alanına giderken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. O esnada insanların koşturmasıyla ilk önce ev yanıyor sandık. O esnada polisler geldi, benzin kaçağı diyorlar ama iki araç yandı, bir de kadının şarjlı motoru varmış o da yanmış." dedi.