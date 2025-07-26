Datça'da jandarma koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı

Ekipler, vatandaşları izinsiz ormanlık alanlara girmemeleri, anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamaları, çevreye sigara izmariti ve çöp bırakmamaları konusunda uyardı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla koy, plaj ve orman yollarında yaya, motorlu ve dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.