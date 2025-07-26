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        Datça'da jandarma koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı

        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:25
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        Datça'da jandarma koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla koy, plaj ve orman yollarında yaya, motorlu ve dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, vatandaşları izinsiz ormanlık alanlara girmemeleri, anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamaları, çevreye sigara izmariti ve çöp bırakmamaları konusunda uyardı.

        İzinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı.

        Ayrıca denetimlerde, vatandaşların riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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