Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu
EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.
Bodrum ilçesindeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamladı.
İkinci yarıda da etkili olan Armada Praxis Yalıkavak, maçı 25-24 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Ekim Cumartesi günü, Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.
