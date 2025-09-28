Habertürk
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu

        EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:16
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu
        EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.

        Bodrum ilçesindeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamladı.

        İkinci yarıda da etkili olan Armada Praxis Yalıkavak, maçı 25-24 kazandı.

        Karşılaşmanın rövanşı 4 Ekim Cumartesi günü, Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

