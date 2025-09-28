Modifiye araç tutkunları Muğla'da buluştu

Akdenizli de festivalin geleneksel hale getirileceğini belirterek, "İlçenin doğasıyla birlikte kültürel ve sosyal etkinlikleriyle de adını duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Seydikemer Belediyesi öncülüğünde, Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Seydikemer Otomobil Festivali'ne otomobil, tır ve motosikletlerden oluşan modifiye edilmiş 700 araç katıldı.

