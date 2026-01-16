Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:55
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak
        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıkacak.

        İki boksör, Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanı için yapılacak müsabaka öncesi Fethiye ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında buluştu.

        Milli boksör Şükrü Altay, Türk bayrağını her zaman onurla dalgalandırmak istediğini belirterek, “Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Almanya şampiyonluk kemerini 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa’da değil, Türkiye'deyim." dedi.

        Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, baskı altında olmadığını ve kaybedecek bir şeyinin bulunmadığını söyledi.

        Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli de organizasyonun ilçe adına tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

        Akdenizli, Muğla’nın en genç ilçesi Seydikemer'de dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı spor dolu bir gece olacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

