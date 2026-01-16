Habertürk
        Muğla'da ara tatilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek

        –Muğla Büyükşehir Belediyesince, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla tüm ilçelerde ücretsiz etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

        Muğla'da ara tatilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek
        –Muğla Büyükşehir Belediyesince, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla tüm ilçelerde ücretsiz etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatil süresince spor aktiviteleri, müzik atölyeleri, eğlenceli parkurlar, tahta oyunları, tenis, bilim, sanat ve oyun atölyeleri ve buz pateni gibi birçok farklı etkinlik çocuklarla buluşacak.

        Menteşe ilçesinde, Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda 21-30 Ocak tarihlerinde saat 13.00 -16.00 arasında düzenlenecek eğlenceli parkur ve tahta oyunları, spor aktiviteleri, müzik atölyeleri çocuklara keyifli bir ara tatil deneyimi sunacak.


        Ara tatil boyunca Menteşe Kent Meydanı'nda kurulacak buz pisti, 7-15 yaş grubu çocukları ağırlayacak. Buz pateni etkinliği, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

        Ara tatil programı kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek. Gezici Dayanışma Otobüsü ve Gezici Oyuncak Kütüphanesi Aracı çocuklar için yola çıkacak. Her ilçede saat 10.00- 16.00 arasında bilim, sanat ve oyun atölyeleri yapılacak.


        Öte yandan Yatağan, Yeşilyurt, Dalaman ve Bayır’da bulunan Kadın Yaşam Merkezleri de ara tatil süresince çocuklara kapılarını açacak. Bu merkezlerde 19-23 Ocak tarihleri arasında çeşitli etkinliklerin yer aldığı ara tatil atölyeleri düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geleceğin teminatı olan çocukların, bir eğitim-öğretim dönemini daha başarıyla tamamlayıp karne heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

