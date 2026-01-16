Muğla'da hafif ticari araç eczaneye girdi

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi. İskele Mahallesi'nde B.K'nin park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı 48 R 6233 plakalı hafif ticari araç, bir eczanenin vitrinine çarptı. Eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

