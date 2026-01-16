Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da hafif ticari araç eczaneye girdi

        Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da hafif ticari araç eczaneye girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi.

        İskele Mahallesi'nde B.K'nin park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı 48 R 6233 plakalı hafif ticari araç, bir eczanenin vitrinine çarptı.

        Eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.


        Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı
        Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak
        Muğla'da lodosla devrilen sakız ağacı tekrar yerine dikildi
        Muğla'da lodosla devrilen sakız ağacı tekrar yerine dikildi
        Muğla'da ara tatilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek
        Muğla'da ara tatilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek
        Akbük'te devrilen ağaç yerine dikildi
        Akbük'te devrilen ağaç yerine dikildi
        Hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada
        Hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada