        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Balık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:49
        Uluslararası Bodrum Balık Festivali yapıldı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Balık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Deniz Müzesi'nin desteğiyle, Club Marma Hotel ev sahipliğinde Karaincir Plajı'nda düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Gün boyu süren festivalde konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, düğüm atma atölyeleri, gastronomi atölyeleri ve söyleşiler gerçekleştirildi.

        Ressam Berrin Baştüzel canlı resim performansı ve açık artırma ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

        Yunanistan'dan gelen Horokos Grubu, Girit ve Sirtaki danslarını sahneledi.

        Gündoğan Halk Dansları Grubu, Marma Zeybek Ekibi ve Marmara Koleji öğrencileri de Bodrum'un kültürel çeşitliliğini yansıtan performanslar sergiledi.

        Etkinlikte ayrıca, yaklaşık 100 bin çipura ve levrek yavrusu denize bırakıldı. Etkinliğe bazı balıkçılar da tekneleriyle katılarak destek verdi.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere, kültür ve gastronomiyi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini, bunu paylaşmak için bu tür etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

        Balıkçıların kendileri için çok büyük bir değer olduğunu belirten Sırmalı, "Hem balıkçılarımızın emeklerini ortaya çıkarmak, hem de yöresel kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Amacımız Bodrum'da 12 ay boyunca etkinlikler yapabilmek. Yöremiz doğasıyla güzellikleriyle çok zengin. Önemli olan bunun yaşatılması." diye konuştu.

        Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert de festivale destek vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

        Festivale, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmara Eğitim Kurumları Başkanı Hüseyin Şimşek, Muğla Büyükşehir Tarımsal İşler Daire Başkanı Buket Kallem, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Muamer Bektaş, Kos ve İstanköy Müslüman Derneği Başkanı Kadri Memiş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi de katıldı.

