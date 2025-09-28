Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Seven Seas Navigator" kruvaziyeri 445 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen " Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer 445 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:58
        "Seven Seas Navigator" kruvaziyeri 445 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen " Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer 445 yolcu getirdi.

        Bahamalar bayraklı 171 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, ABD'li, Kanadalı ve İngiliz 445 yolcu ile 362 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Alanya Limanı olacağı öğrenildi.

