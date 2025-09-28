"Seven Seas Navigator" kruvaziyeri 445 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı 171 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, ABD'li, Kanadalı ve İngiliz 445 yolcu ile 362 personelin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.