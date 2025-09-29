Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Marella Discovery 2" kruvaziyeri Marmaris'e 1695 turist getirdi

        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1695 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:19
        "Marella Discovery 2" kruvaziyeri Marmaris'e 1695 turist getirdi
        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1695 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu İngiliz 1695 yolcu ve 738 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Gemi acentesi yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, geminin ilçeye bu yıl 8'inci seferini yaptığını, yolculardan yaklaşık 300'ünün Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

        "Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

