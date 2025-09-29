Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:16 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:20
        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı
        Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası sona erdi.

        "Sakin Şehir" ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 478 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonanın son gününde ümitler, gençler, büyükler takım kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde:

        - Büyük kadınlar üçlü takımlar

        1- Meryem Nilay Özcan, Sevde Naz Ünal, Şevval Köseoğlu, Ayşegül Gürel

        2 - Begüm Güzel, İrem Nur Anık, Hatice Dilek, Zeynep Sezgin

        3 - Semra Akyol, Yağmur Tosun, Merve Deniz, Gülçin Esen

        - Ümit kadınlar üçlü takımlar

        1- Sedanur Özsüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz, Aylin Akkuş, Ayşenur Barış

        2 - Yağmur Şen, Zehra Büyük, Nisanur Akgül, Zeynep Temizsoy

        3 - Ece Keleş, Ada Yılmaz, Nazlı Nur, Azra Çiftçi

        - Genç kadınlar üçlü takımlar

        1 - Selime Buse Kasapoğlu, Fatma Gün, Zeynep Teker, Hasibe Eda Turgut

        2 - Eda Uysal, Buğlem Kabasakal, Ilgın Ela Kıvrak

        3 - Elanur Öğütveren, Tuana Özlem Nalbant, Cansu Çetin

        - Büyük erkekler üçlü takımlar

        1 - Yusuf Batmaz, Fatih Taşkın, Turan Işıkfener, Metin Tok

        2 - Yasin Kaya, Muhammed Erkal, Enes Kırmızıçolak, Kutufeddin Usul

        3 - Öner Erdemir, Ahmet Yaratılmış, İhsan Şentürk, Hasan Dündar

        - Ümit erkekler üçlü takımlar

        1 - Hüseyin Önder, İbrahim Ağın, Hüseyin Yılmaz, Bedirhan Üsten

        2 - Hacı Bekir Erdinç , Muhammed Yasin Uçankuş, Kamil Yalçın, Mustafa Değer Oğuz

        3 - Zekeriya Tuncar, Muhammed Melih Çılgın, Rüstem Erdemir, Cesur Yılmaz

        - Genç Erkekler Üçlü Takımlar

        1 - Ali Kaan Erol, Recep Armağan, Erkan Özer

        2 - Mustafa Ecrin Karataş, Bayram Mert Çiftçi, Yasin Gelen

        3 - Yasin Aksaç, Ömer Başlı, Rubar Aktürk, Ahmet Can Erdeveci

        ​​​​​​​

        Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

