Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK zirveye kondu

        TFF 1'inci Lig'de Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'un mağlup olduğu haftayı galibiyetle bitirerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğunda oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK zirveye kondu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 1'inci Lig'de Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'un mağlup olduğu haftayı galibiyetle bitirerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğunda oturdu. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlı ekip, koruduğu kadrosuyla son 6 maçta 5'inci galibiyetini alarak zirveye kuruldu. Puanını 17'ye çıkaran Bodrum FK, Manisa galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde Manisa 19 Mayıs Stadı'na gelip takımı destekleyen taraftarlarla hem galibiyet hem de liderlik mutluluğunu doyasıya kutladı. Teknik direktör Burhan Eşer hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        BURHAN EŞER'LE LİDERLİK GELDİ

        Lider olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Eşer, "Üst üste galibiyetler alarak hedeflediğimiz konuma geldik. Ancak önemli olan burada kalabilmek. Bunun için çok çalışmalıyız. Takım bütünlüğü bizim için çok önemli. Bunu sezon sonuna kadar korumalı ve bu birlik içerisinde bir oyun anlayışını benimsemeliyiz. Puan tablosu elbette değişkenlik gösterebilir. Çok sürpriz takımların olduğu bir ligdeyiz. Konumumuz çok iyi, bu istikrarı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Burhan Eşer futbolcu olarak forma giydiği kulüpte daha sonra antrenör olarak da görev alıp ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı. Bodrum Futbol Kulübü bu hafta sonu sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Yalıkavakspor Avrupa'da avantajını korumak istiyor
        Yalıkavakspor Avrupa'da avantajını korumak istiyor
        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı
        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı
        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar ka...
        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar ka...
        CHP Genel Başkanı Özel Muğla'daki mitingde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel Muğla'daki mitingde konuştu: