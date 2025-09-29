Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yalıkavakspor Avrupa'da avantajını korumak istiyor

        AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek tek gol farkla avantajı eline geçiren Yalıkavakspor rövanşta turu geçen taraf olmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıkavakspor Avrupa'da avantajını korumak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek tek gol farkla avantajı eline geçiren Yalıkavakspor rövanşta turu geçen taraf olmak istiyor. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Bodrum ekibi, rakibine 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da konuk olacak. Yalıkavakspor, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olurken, HH Elite'in tek farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Yalıkavakspor daha önce 2021 yılında EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalmış ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle maçlara çıkamadan elenmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı
        Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı
        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar ka...
        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar ka...
        CHP Genel Başkanı Özel Muğla'daki mitingde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel Muğla'daki mitingde konuştu:
        Fethiye'de ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi kurtarıldı
        Fethiye'de ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi kurtarıldı