        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0

        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenmeyi başardı.

        Giriş: 28.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:00
        Fethiyespor – Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
        2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Fethiyespor evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 2-0 yenmeyi başardı. Fethiyespor 45’inci dakikada Nurettin’in golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. Fethiyespor 90’ıncı dakikada Mehmet Kaan’la bir gol daha buldu, ev sahibi takım kazanan taraf oldu. Fethiyespor bu galibiyetin ardından puanını 8’e yükseltirken, Mersin ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

