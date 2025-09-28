CHP Genel Başkanı Özel Muğla'daki mitingde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankara'daki Meclis Muğla'nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer o Meclis sizin sesinizi duymuyorsa bugün Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir." dedi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen, "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde konuşan Özel, farklı siyasi partilerden üyeleri, seçmenleri, farklı görüşleri bir arada bulunduran meydanın esasen bir meclis olduğunu söyledi.

Demokrasilerde milletin vekaletini verip 5 yıl köşede oturmadığını belirten Özel, "İzler, denetler müdahale eder. Kendisiyle ilgi her konuda söz söylemeye devam eder, eğer iktidarlar milletin aleyhinde işler yaparsa halk itiraz eder ve meydana kendi çıkar. Tüm tepkilere rağmen Ankara'daki Meclis Muğla'nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer o Meclis sizin sesinizi duymuyorsa bugün Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir. Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi burasıdır artık." diye konuştu.

Özel, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açan yasal düzenlemeye karşı, ayrı ayrı durmadan tarihte pek az örneği olacak şekilde 260 milletvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gittiklerini kaydetti.

Her inançta kutsal olan zeytin ağacının "ölmez ağaç" olarak bilindiğini dile getiren Özel, "Efsaneye göre zeytin ağacı tarihte bu topraklarda yaşamış olan Homeros'un kulağına eğilip der ki 'Herkese aitim kimseye ait değilim. Senden önce de vardım senden sonra da ben olacağım.' İşte zeytin böyle bir ağaç. Kendisini koyların sahibi bilenlere, ağaçların çevrenin sahibini bilenlere, parasını veririm yasasını çıkarırım, keserim katlederim diyenlere zeytin ağacının Homeros’un kulağına fısıldadığını söylemek lazım. Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. O kazanacak, kötülük kaybedecek." diye ifade etti. Özel, her dinde kutsal olan zeytin ağacının İslamiyet'te de kutsal olduğunu vurguladı. Zeytin ağaçlarının barış, bereket ve huzurun simgesi olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu: "Varlığının faydası saymakla bitmez. Aynı zamanda bir üretim, geçim, sanayi ve kalkınma aracıdır. İnsanlara iş, aş olur. Böyle bir güzelliği korumamız, çoğaltmamız gerekirken 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor? 23 yılda 11 kez zeytine Meclis zemininde saldırdılar. Bunun son 14 yılına, saldırıların 8'ine bizzat şahidim. Gün oldu komisyonlarda sabahlandı, gün oldu son dakika genel kuruldan döndü ama bu mücadele hiç bitmedi. İlk kez toplumdan gelen tepkilere verilen mücadeleye rağmen kanunu hem de koordinatlar belirtmek suretiyle adrese teslim şekilde bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Görünen sadece Akbelen'deki saldırı değil bundan sonraki süreçlerde yasanın içindeki tehlikeli maddelerle izin süreçlerinin çok hızlanacağı, çoğu zaman mekanizmaların arkasında dolaşılacağı ve bundan sonraki süreçte eğer bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamlarının artarak hızlanacağını biliyoruz."