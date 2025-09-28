Habertürk
        Babadağ'da aynı anda iki yamaç paraşütü kazası

        Babadağ'da aynı anda iki yamaç paraşütü kazası

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan iki ayrı yamaç paraşütü, ağaçlara takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        28.09.2025 - 18:15
        Babadağ'da aynı anda iki yamaç paraşütü kazası
        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan iki ayrı yamaç paraşütü, ağaçlara takıldı. Paraşütlerden birinin pilotu ile yanındaki yolcusu kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer paraşütün Türk pilotu N.Ş. ile Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak (32) ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

        Babadağ'da bugün saat 12.30 sıralarında iki ayrı yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Babadağ'dan tandem atlayış yapılan iki yamaç paraşütü, 1700 metre pistinin yaklaşık 600 metre güneyinde ormanlık alana iniş yaparak ağaçları takıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, 3 saatlik çaba sonucunda Türk pilot N.Ş. ve Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak'a halatlar yardımıyla ulaşıp, bulundukları yerden kurtardı. Türk pilot ve yolcusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Öte yandan aynı saatte ağaca takılan diğer yamaç paraşütünün pilotu ve yolcusunun ise kendi imkanları ile kurtularak, bölgeden çıktıkları bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

