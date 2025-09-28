Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye ve Marmaris sahillerinde yoğunluk sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:08 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye ve Marmaris sahillerinde yoğunluk sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, nem oranı yüzde 60'a ulaştı.

        Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında yoğunluğa neden oldu.

        Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

        Marmaris ilçesinde ise yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar, Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle yüksek adrenalin dolu anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Köyceğiz ve Milas'taki yangınlarda 2 bin 403 hektar alan zarar gördü
        Köyceğiz ve Milas'taki yangınlarda 2 bin 403 hektar alan zarar gördü
        Muğla'da Küresel Sumud Filosu'na destek verildi
        Muğla'da Küresel Sumud Filosu'na destek verildi
        Muğla'da 77 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 44'ü kapatıldı
        Muğla'da 77 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 44'ü kapatıldı
        "Marella Discovery 2" kruvaziyeri Marmaris'e 1695 turist getirdi
        "Marella Discovery 2" kruvaziyeri Marmaris'e 1695 turist getirdi
        Fethiyespor'da çıkış devam ediyor
        Fethiyespor'da çıkış devam ediyor
        Muğlaspor seriye bağladı
        Muğlaspor seriye bağladı