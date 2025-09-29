Habertürk
Habertürk
        Fethiyespor'da çıkış devam ediyor

        Fethiyespor'da çıkış devam ediyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Fethiyespor, son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

        Giriş: 29.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:00
        Fethiyespor'da çıkış devam ediyor
        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Fethiyespor, son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Sezonun ilk 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 1 puan toplayan lacivert-beyazlılar, daha sonra toparlanarak alt sıralardan uzaklaştı. Grupta 8 puanla 11'inci sıraya yükselen Fethiyespor, ilk 5'le arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında takımının ilk golünü kaydeden Nurettin Çakır toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Fethiyespor bu hafta deplasmanda Arnavutköy ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

