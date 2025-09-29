Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

        MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 02:47 Güncelleme: 29.09.2025 - 02:47
        Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
        MUĞLA Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana geldi. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye getiren İskender Aslan idaresindeki 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Aslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Aslan ve 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

