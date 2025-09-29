Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana geldi. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye getiren İskender Aslan idaresindeki 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Aslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Aslan ve 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

