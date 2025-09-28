Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Madene değil, madenciliğe değil, ama bu tarz vahşi madenciliğe, kamu yararı gözetmeyen gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:55
        Özgür Özel: Kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız
        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Madene değil, madenciliğe değil, ama bu tarz vahşi madenciliğe, kamu yararı gözetmeyen gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız. Doğayı değil, parayı önceleyen bir sistemin sonuna kadar karşısındayız." diyerek, zeytin ağaçlarına sahip çıkılmasını istedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’de 'Toprağımızı vermiyoruz' mitingi düzenlendi. Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Özgür Özel, Nazım Hikmet'in 'Yaşama Dair' şiirindeki "Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70’inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için" dizeleriyle konuşmasına başladı. Özel, "Hoş geldiniz Muğla’nın güzel insanları; ağacını, toprağını, suyunu, kentini savunanlar. Bu büyük birliktelik, bu rengarenk, farklılıklarıyla ayrı düşmeyen, o farklılıkları zenginlik gören, yan yana duran, birbirinin içine, işine karışmadan bir gökkuşağı misali gökyüzündeki en güzel tabloyu oluşturan sizler, hoş geldiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi.

        Özel, "Bugün farklı siyasi partilerden üyeleri, seçmenleri, farklı görüşleri bir arada bulunduran bu meydan esasen bir meclistir. Demokrasilerde millet, vekaletini verip 5 yıl köşede oturmaz. İzler, denetler, müdahale eder. Kendisiyle ilgili her konuda söz söylemeye devam eder. Eğer iktidarlar milletin aleyhinde işler yaparsa millet, halk itiraz eder ve meydana kendi çıkar. Tüm tepkilere rağmen Ankara’daki meclis, Muğla’nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer o meclis sizin sesinizi duymadıysa, duymuyorsa Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir. Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi burasıdır artık" diye konuştu.

        'ZEYTİN AĞAÇLARI BARIŞIN, BEREKETİN VE HUZURUN SİMGESİDİR'

        Zeytinler için, doğa için, çevre için emek veren ve emeğini ortaya koyan, mücadele eden ve sonuna kadar direnenlerin kazanacağını belirten Özel, "Her inançta kutsal olan zeytin ağacı ‘ölmez ağaç’ olarak bilinir. Efsaneye göre zeytin ağacı tarihte bu topraklarda yaşamış olan Homeros’un kulağına eğilir ve der ki 'Herkese ait, kimseye ait değilim. Senden önce de vardım, senden sonra da ben olacağım.' İşte, zeytin böyle bir ağaç. Kendisini koyların sahibi bilenlere, kendisini ağaçların, çevrenin sahibi bilenlere, 'Parasını veririm, yasasını çıkarırım. Keserim, katlederim' diyenlere zeytin ağacının Homeros’un kulağına fısıldadığını söylemek lazım. Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. O kazanacak, kötülük kaybedecek. Siz kaybedeceksiniz. Her dinde kutsal olan zeytin ağacı, dinimiz İslamiyet’te de kutsaldır. Tin Suresi, incir, zeytin ve Sina Dağı üzerindeki yeminle başlar. Zeytin ağaçları barışın, bereketin ve huzurun simgesidir. Varlığının faydası saymakla bitmez. Aynı zamanda bir üretim, bir geçim, bir sanayi ve bir kalkınma aracıdır. İnsanlara iş olur, aş olur" diye konuştu.

        'TORUNLARIMIZ İÇİN SİZDEN ADALET BEKLİYORUZ'

        "23 yılda 11 kez zeytine meclis zemininde saldırdılar" diyen Özel, şöyle devam etti:

        "Bunun son 14 yılına, bu saldırıların 8'ine bizzat şahidim. Gün oldu komisyonlarda sabahlandı. Gün oldu son dakika genel kuruldan döndü ama bu mücadele hiç bitmedi. İlk kez toplumdan gelen bütün tepkilere, verilen bütün mücadeleye rağmen hem de koordinatlar belirtmek suretiyle, adrese teslim bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bundan sonraki süreçlerde yasanın içindeki fevkalade tehlikeli maddelerle izin süreçlerinin çok hızlanacağı, çoğu zaman mekanizmaların arkalarından dolaşılacağı ve bundan sonraki süreçte eğer bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamlarının artarak hızlanacağını biliyoruz. Bunun için Anayasa Mahkemesi, değerli üyeleri, hakimler bu kararı verirken lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Bugünü değil, yarınları düşünsünler. Kendilerinin değil, torunlarının, gelecek kuşakların; bu ülkenin talan edilmesine değil, zeytinine, doğasına, çevresine ihtiyaç var. Anayasa Mahkemesi’ne çağrımızdır; torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz."

        'BU YAPTIKLARI EN BÜYÜK VATAN HAİNLİĞİDİR'

        CHP lideri Özel, “Madene değil, madenciliğe değil, ama bu tarz vahşi madenciliğe, kamu yararı gözetmeyen gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız. Doğayı değil, parayı önceleyen bir sistemin sonuna kadar karşısındayız. Biz kazanacağız. İyiler kazanacak, haklılar kazanacak, halk kazanacak, zeytin ağaçları kazanacak, doğa, çevre, mücadelemiz kazanacak. İyi ki varsınız. Buradan başladığım gibi bitiriyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinizi çok seviyoruz. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

