        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 77 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 44'ü kapatıldı

        Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında ağustos ayında 77 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 44'ü eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:55
        Muğla'da 77 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 44'ü kapatıldı
        Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında ağustos ayında 77 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 44'ü eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin, ağustosta il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

        Bu kapsamda 77 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 44 tesise kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

        Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 2 işletme hakkında tutanak düzenlendiğini kaydetti.

        Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 45 işletmeye de tutanak tutulduğunu kaydetti.

        Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1051 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 108 tekne ve yata yasal işlem uygulandığını ifade etti.

        Göç İdaresi Müdürlüğünce 24 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 12 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1198, turizm güvenliği kapsamında 542 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

