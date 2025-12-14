Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bölgesel Amatör Lig

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 10. haftasında sahasında ağırladığı Antalya ekibi Kumluca Belediyespor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:27
        Bölgesel Amatör Lig
        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 10. haftasında sahasında ağırladığı Antalya ekibi Kumluca Belediyespor'u 2-0 yendi.

        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Oğuz Gözetenler, Osman Güray ve Fatma Kılıç yönetti.

        Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 4 ve 39'uncu dakikalarındaki gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol olmayınca ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da izledi.

        Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta sonra galibiyetle tanıştıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, oyuncularını sahada verdikleri mücadeleden ötürü kutladığını kaydetti.

        Marmaris Yat Marin MFK, 21 Aralık Pazar günü Denizli temsilcisi Y.Çivril Belediyespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

