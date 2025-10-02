Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak

        Muğla'da, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine güvenli bir soluklanma imkanı sunan, Kısa Mola Merkezlerinin 9'uncusunun Dalaman ilçesinde hizmete gireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine güvenli bir soluklanma imkanı sunan, Kısa Mola Merkezlerinin 9'uncusunun Dalaman ilçesinde hizmete gireceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin daha önce Menteşe, Milas, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Yatağan, Datça ve Ortaca'da ailelere hizmet verdiği belirtildi.

        Açıklama, merkezlerin özellikle ömrünü özel gereksinimli evladına adamış annelerin, gözünün önünden ayıramadığı evlatlarını güvenli ve modern bir merkeze belirli bir süre bırakabilmeleri için kurulduğu ifade edildi.

        Kısa Mola Merkezlerinin bugüne kadar 573 aileye, toplam 11 bin 467 kez hizmet verdiğine vurgu yapılan açıklamada, 5 yaş ve üzeri engelli bireylerin ayda dört kez, her seferinde üç saate kadar güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, talepte bulunan ailelere, özel donanımlı araçlarla evden alma ve eve bırakma hizmeti de sunulduğuna kaydedildi.

        Merkezlerde bireylerin, alanında uzman personel eşliğinde sosyal, sanatsal ve eğitici etkinliklere katıldığı, böylece ailelerin de günlük işlerini yapabilecek, dinlenebilecek ya da sosyal faaliyetlere katılabilecek zaman bulmalarının sağlandığı bildirildi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezlerinin sosyal belediyecilik uygulamalarının en önemli adımlarından biri olduğunu ve birçok belediye tarafından örnek alındığını ifade etti.

        Annelerin evlatlarına kaç yaşına gelirse gelsin gözü gibi baktığını ve her zaman üzerine titrediğini belirten Aras, "Doğuştan veya sonradan özel gereksinime ihtiyaç duyan evlada sahip annelerimiz ise kendi hayatından da fedakarlık yaparak evlatlarının her şeyi olur. Kısa Mola Merkezlerimiz burada devreye girerek ailelerin özellikle annelerin evlatlarını güvenle bir merkeze bırakabilmesini, özel hayatlarına zaman ayırabilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı
        Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı
        Datça'da deniz dibindeki hayalet ağlar çıkarıldı
        Datça'da deniz dibindeki hayalet ağlar çıkarıldı
        Tekneleri arıza yapan Gazze gönüllüleri, Marmaris'e getirildi
        Tekneleri arıza yapan Gazze gönüllüleri, Marmaris'e getirildi