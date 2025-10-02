Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak

Muğla'da, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine güvenli bir soluklanma imkanı sunan, Kısa Mola Merkezlerinin 9'uncusunun Dalaman ilçesinde hizmete gireceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin daha önce Menteşe, Milas, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Yatağan, Datça ve Ortaca'da ailelere hizmet verdiği belirtildi.

Açıklama, merkezlerin özellikle ömrünü özel gereksinimli evladına adamış annelerin, gözünün önünden ayıramadığı evlatlarını güvenli ve modern bir merkeze belirli bir süre bırakabilmeleri için kurulduğu ifade edildi.

Kısa Mola Merkezlerinin bugüne kadar 573 aileye, toplam 11 bin 467 kez hizmet verdiğine vurgu yapılan açıklamada, 5 yaş ve üzeri engelli bireylerin ayda dört kez, her seferinde üç saate kadar güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamada, talepte bulunan ailelere, özel donanımlı araçlarla evden alma ve eve bırakma hizmeti de sunulduğuna kaydedildi.

Merkezlerde bireylerin, alanında uzman personel eşliğinde sosyal, sanatsal ve eğitici etkinliklere katıldığı, böylece ailelerin de günlük işlerini yapabilecek, dinlenebilecek ya da sosyal faaliyetlere katılabilecek zaman bulmalarının sağlandığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezlerinin sosyal belediyecilik uygulamalarının en önemli adımlarından biri olduğunu ve birçok belediye tarafından örnek alındığını ifade etti.

Annelerin evlatlarına kaç yaşına gelirse gelsin gözü gibi baktığını ve her zaman üzerine titrediğini belirten Aras, "Doğuştan veya sonradan özel gereksinime ihtiyaç duyan evlada sahip annelerimiz ise kendi hayatından da fedakarlık yaparak evlatlarının her şeyi olur. Kısa Mola Merkezlerimiz burada devreye girerek ailelerin özellikle annelerin evlatlarını güvenle bir merkeze bırakabilmesini, özel hayatlarına zaman ayırabilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.