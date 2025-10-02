Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından derelerde ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışma gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek olmak için taşkın sorunu yaşanan dere ve bu derelere yakın bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Özellikle geçmiş yıllarda taşkın yaşanan bölgelerde su akışının düzenli şekilde devam etmesi için dere yataklarındaki bitki örtüsü budandı, biriken çöpler toplandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün budama çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dere yataklarında temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında başlattıkları mazgal temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın riski bulunan bölgelerdeki mazgal temizliğine öncelik veren ekipler, Kumbahçe sahili başta olmak üzere yağmur suyu hatları ve dere yataklarının önünde de açma çalışması gerçekleştirdi.