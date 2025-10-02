Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor

        Bodrum Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından derelerde ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışma gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bodrum Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından derelerde ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışma gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek olmak için taşkın sorunu yaşanan dere ve bu derelere yakın bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

        Özellikle geçmiş yıllarda taşkın yaşanan bölgelerde su akışının düzenli şekilde devam etmesi için dere yataklarındaki bitki örtüsü budandı, biriken çöpler toplandı.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün budama çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dere yataklarında temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında başlattıkları mazgal temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Taşkın riski bulunan bölgelerdeki mazgal temizliğine öncelik veren ekipler, Kumbahçe sahili başta olmak üzere yağmur suyu hatları ve dere yataklarının önünde de açma çalışması gerçekleştirdi.

        Mazgal temizlik çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ESPAR aracı da katılırken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de çevre yolunda yapılan mazgal temizliğine destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı
        Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı
        Datça'da deniz dibindeki hayalet ağlar çıkarıldı
        Datça'da deniz dibindeki hayalet ağlar çıkarıldı