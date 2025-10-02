Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı

Muğla'da, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı" bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığınca her yıl düzenlenen kamp programı çerçevesinde, Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu'ndan 21 öğrenci, Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretim tesisini ziyaret etti.

Kooperatifi’nin Süt ürünleri üretimi yapılan tesislerinde öğrenciler sütün, peynire ve yoğurda dönüşümünü yakından görme fırsatı buldu.

Kooperatif Başkanı Mustafa Yıldız'dan üretim aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin sofraya ulaşmadan önceki yolculuğunu gözlemledi.

Öğrenciler daha sonra Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelinin katkılarıyla Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen tekne turuna katıldı ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi ve Akyaka Tur Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Balık ekmek ikramı eşliğinde öğrenciler, hem eğlendi hem de kooperatifçiliğin önemini öğrenme fırsatı buldu, tarım ve kooperatifler hakkında düşüncelerini yansıtan resimler yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 2025'i Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesi ve "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganından hareketle bu yılki kampı kooperatifçilik temasıyla düzenlediklerini belirtti.

Çocukların üretim, paylaşım ve dayanışma kültürünü küçük yaşlarda öğrenmesini önemsediklerine vurgu yapan Baydar, bu tür etkinliklerin geleceğin üretici ve bilinçli tüketici nesillerini yetiştirmede büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Baydar, çocuklara tarımı sevdirmek, çevre ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı'nın gelecek günlerde tekrarlanacağını ve bundan sonraki yıllarda da farklı temalarla devam edeceğini ifade etti.