Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı

        Muğla'da, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı" bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:10 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı" bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığınca her yıl düzenlenen kamp programı çerçevesinde, Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu'ndan 21 öğrenci, Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretim tesisini ziyaret etti.

        Kooperatifi’nin Süt ürünleri üretimi yapılan tesislerinde öğrenciler sütün, peynire ve yoğurda dönüşümünü yakından görme fırsatı buldu.

        Kooperatif Başkanı Mustafa Yıldız'dan üretim aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin sofraya ulaşmadan önceki yolculuğunu gözlemledi.

        Öğrenciler daha sonra Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelinin katkılarıyla Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen tekne turuna katıldı ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi ve Akyaka Tur Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Balık ekmek ikramı eşliğinde öğrenciler, hem eğlendi hem de kooperatifçiliğin önemini öğrenme fırsatı buldu, tarım ve kooperatifler hakkında düşüncelerini yansıtan resimler yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 2025'i Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesi ve "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganından hareketle bu yılki kampı kooperatifçilik temasıyla düzenlediklerini belirtti.

        Çocukların üretim, paylaşım ve dayanışma kültürünü küçük yaşlarda öğrenmesini önemsediklerine vurgu yapan Baydar, bu tür etkinliklerin geleceğin üretici ve bilinçli tüketici nesillerini yetiştirmede büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

        Baydar, çocuklara tarımı sevdirmek, çevre ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı'nın gelecek günlerde tekrarlanacağını ve bundan sonraki yıllarda da farklı temalarla devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Muğla'da 17 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Muğla'da 17 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Muğla'da yol yenileme çalışmaları sürüyor