Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Bodrum'da yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Bodrum'da yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 Eylül'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki mekanı kurşunladıkları öne sürülen E.D.D. ve A.A'nın Yunanistan'a kaçmak üzere Bodrum'a geldiklerini tespit etti.

        Şüphelilerin, Gölköy Mahallesi'ndeki evde saklandıkları ve kaçma hazırlığı yaptıkları belirlendi.

        Adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli ile saklanmalarına ve kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen T.A, Ç.G. ve E.B. gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında yatta yaralanan kişi tahliye edildi
        Fethiye açıklarında yatta yaralanan kişi tahliye edildi
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (5)
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (5)
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (4)
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (4)
        Muğla'da "Eylül Işığı" resim sergisi açıldı
        Muğla'da "Eylül Işığı" resim sergisi açıldı
        Muğla'da bağımlılıkla mücadele kapsamında "Umut" adlı tiyatro oyunu sahnele...
        Muğla'da bağımlılıkla mücadele kapsamında "Umut" adlı tiyatro oyunu sahnele...