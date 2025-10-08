Marmaris'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla 5-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmaris'e gelen gençlik çalışanları, "Spor yoluyla dahil etme" temalı eğitim kursunda bir araya geldi.

Türkiye, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova’dan gelen 31 gençlik çalışanı, "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinde kültürel paylaşım ve etkileşim fırsatı buldu.

"Amatör Spor Haftası" gençlik çalışanlarının etkinlikleri ile ilçe stadında çeşitli branşlarda düzenlenen spor aktiviteleriyle kutlandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde sporcular hünerlerini sergilerken, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Spor aktivitelerine katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, sporcular ve çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere eşlik etti.

Kaymakam Kaya, spora olan ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, etkinliklere katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik edip başarı diledi.