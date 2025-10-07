Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:47
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalıkavak Küdür mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) görevlendirildi.

        Ekipler, karadaki 7'si çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

