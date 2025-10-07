Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe'de "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Yolcular" tiyatro oyunları sahnelenecek

        –Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ekim ayında "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Yolcular" isimli iki oyunun seyirciyle buluşacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe'de "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Yolcular" tiyatro oyunları sahnelenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ekim ayında "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Yolcular" isimli iki oyunun seyirciyle buluşacağı bildirildi.

        Menteşe belediyesinden yapılan açıklamada, oyunların Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu'nda ücretsiz olarak sahneleneceği belirtildi.

        Yıllardır birbirlerinin eksik yanına dokunan iki arkadaşın hikayesini anlatan "Çocuk Parkı Yaraları" isimli oyunun 10 Ekim Cuma günü prömiyer yapacağı ifade edilen açıklamada, Kayleen ve Doug'un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağının anlatılacağı içsel bir hesaplaşmayı aktaran dram türündeki oyunun 17 ve 24 Ekim tarihlerinde yeniden sahneleneceği kaydedildi.

        Açıklamada, ayın son haftasında ise Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun, "Yolcular" adlı yeni yapımıyla sezonun ikinci prömiyerini yapacağı aktarıldı.

        31 Ekim Cuma günü sahnelenecek oyunun, bir otobüs garında kesişen hayatlar üzerinden yaşamın anlamına, vedalara ve yeni başlangıçlara odaklandığına dikkati çekilen açıklamada, trajediyle komediyi birleştiren eserin, insanın kendisiyle yüzleşmesini anlatan duygusal ve düşündürücü bir buluşma hikâyesi sunduğu vurgulandı.

        Açıklamada, ücretsiz olarak izlenebilecek oyunların davetiyelerinin, oyunların sahneleneceği haftanın pazartesi gününden itibaren Menteşe Belediye Tiyatrosu ofisinden temin edilebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Menteşe'de, öğrencilere yemek indirimi
        Menteşe'de, öğrencilere yemek indirimi
        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Marmaris'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Marmaris'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Akbük Koyu'nda motoryat karaya oturdu
        Akbük Koyu'nda motoryat karaya oturdu
        Muğlaspor seriye devam ediyor
        Muğlaspor seriye devam ediyor
        Çinli turistler "Altın Hafta" tatilinde Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşların...
        Çinli turistler "Altın Hafta" tatilinde Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşların...