        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Muğla'nın Datça ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

        Boğatemur, okul servislerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, katılan kurumlara teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

