        Muğla Haberleri

        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

        Muğla'nın ilçelerinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:11
        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Muğla'nın ilçelerinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Menteşe ilçesinde sağanak ve fırtına sebebiyle sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

        Akbük Koyu'nda açıkta demirli bir motoryat kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya vurdu. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı tekneleriyle çekilerek kurtarıldı.

        Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren metrekareye 64 kilogram yağış düştü.

        Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi'nde derenin istinat duvarı çöktü. Yolun bir bölümünde göçük oluştu.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

        Bodrum ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Denize ulaşan çamurlu yağmur suları nedeniyle kıyıya yakın yerde denizin rengi değişti.

        Ula ilçesi Sakar Rampası mevkisinde ise yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

        Yağış il genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

