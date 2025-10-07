Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Ula ilçesi Sakar Rampası mevkisinde ise yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi'nde derenin istinat duvarı çöktü. Yolun bir bölümünde göçük oluştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren metrekareye 64 kilogram yağış düştü.

Akbük Koyu'nda açıkta demirli bir motoryat kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya vurdu. İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı tekneleriyle çekilerek kurtarıldı.

