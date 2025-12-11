Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 218 otel ve tesis denetlendi

        Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında kasım ayında 218 otel ve tesisin denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:58
        Muğla Valisi İdris Akbıyık gazetecilere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan ekiplerin, kasım ayında il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

        Bu kapsamda 218 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 1 tesise kapatma işlemi yapıldığını, 29 tesis için ise kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

        Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 4 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 3 işletme için tutanak tutulduğunu dile getirdi.

        Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 280 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 15 tekne ve yata 162 bin 162 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

        Göç İdaresi Müdürlüğünce 48 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 5 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 2 bin 198, turizm güvenliği kapsamında 920 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini ve 17 işletmeye idari yaptırım uygulandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

