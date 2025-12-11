Muğla Valisi Akbıyık'tan "yurt inşaat sahasında karstik çukur olduğu" iddiasına ilişkin açıklama:

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe ilçesindeki yurt inşaat sahasında temel kazısı sırasında karstik çukura rastlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt inşaat sahasında temel kazısı sırasında karstik çukur bulunduğu iddialarının ardından bölgede uzman ekiplerce çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yapılan kazı çalışmalarında böyle bir çukura rastlanmadığını belirten Akbıyık, inşaat oturum alanı dışında bir tane görüldüğünü ve bunun hiçbir binanın oturum alanı altına rast gelmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün, sahadan gelen bilgiyi Bakanlık yetkililerine ilettiğini belirten Akbıyık, Bakanlık tarafından zemin etüt raporlarının tekrar değerlendirildiğini ve karstik çukurun genel zemin yapısı açısından bir risk oluşturmadığı kanaatine varıldığını ifade etti.

Akbıyık, bu süreçte, söz konusu iddiaları gündeme getiren kişinin daha önce alt yüklenici olarak çalıştığını, müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iş ilişkilerinin sonlandığını dile getirdi.

İki firmanın şu anda birlikte çalışmadığına dikkati çeken Akbıyık, yurt inşaatının tamamlanmasına çok az süre kalmışken, öğrencilerin yurda kabul aşamasına gelinmişken bu iddiaların gündeme gelmesinin dikkati çekici olduğunu vurguladı. Akbıyık, çukurun inşaat alanı dışında olsa da uzman ekipler tarafından saha genelinde jeoradar (yer radarı / GPR) sistemi kullanılarak zemin etüdü çalışması yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Bakanlık uzman ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelere ek olarak, saha genelinde 50 santimetre aralıklarla, zikzak yönlü ölçüm yöntemiyle 14 metre derinliğe kadar jeoradar sistemi kullanılarak ayrıntılı zemin taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2 ve 3 boyutlu zemin görüntüleri elde edilmiştir. Yapılan kapsamlı değerlendirmede, sahada sürekliliği olan arkeolojik bir yapı, boşluk veya anormal bir oluşuma dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. İnşaat süreci teknik standartlar, güvenlik kriterleri ve bakanlık denetimi doğrultusunda titizlikle takip edilmeye devam etmektedir."