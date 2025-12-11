Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu 1 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:38
        Muğla'da dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu 1 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.

        M.Ç. (59) kullandığı 48 ANG 116 plakalı araçla Karaçulha Mahallesi Gökalan Caddesi'nde evlerinin önünde dönüş yaptığı sırada, kör noktada bulunan torunu M.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından M.Ç. gözaltına alındı.

