        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:18
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

        Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Nazım Şardoğan, Mehmet Barut ve Ali Deniz Ceylan ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Ünlü ve diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme heyeti, görüntülerin duruşmada yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi yönündeki sanık avukatların taleplerini, mevcut raporun tarafsız olarak düzenlendiği gerekçesiyle reddetti.

        Duruşma, mütalaanın sunulması için 8 Ocak 2026'ya ertelendi.

        Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan sanıkların avukatı Barış Aydın, eylem sırasında gerçekleşen olaylara ilişkin iki dava açıldığını, bugün polise mukavemetle ilgili olarak müvekkillerinin suçlandığı dosyanın duruşmasının görüldüğünü söyledi.

        Aydın, savcılığın 8 Ocak'ta mütalaasını sunacağını belirterek, aynı tarihte kararın çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.

        - Olay

        Kentte 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

        Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

