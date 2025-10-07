Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 07.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:09
        Muğla'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayram A. müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tanığın dinlenmesinin ardından son sözü sorulan Bayram A. "Öldürme amacıyla değil havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastım olsa birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyetince sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        - Olay

        Kadıköy Mahallesi'nde 28 Eylül 2024'te, Bayram A. (63) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Bayram A'nın av tüfeğiyle ateş açtığı Çetin, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

